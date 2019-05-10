«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении Собчак Виторган призвал отказаться от Дня Победы

Бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган изложил свое видение дня 9 мая на странице в социальной сети.По его мнению, сейчас праздновать нечего. Он намекнул, что нынешнему поколению День Победы не принадлежит. Знаменательной дата является для тех, кто добыл победу в страшной войне, пройдя через все лишения, и кто потерял своих родных.Виторган посетовал, что общество не смогло обеспечить для большинства ветеранов достойную старость. Поэтому он считает, что праздновать нечего.Максим отметил, что сейчас важно знать правду о тех событиях, какой бы горькой она не была. Это нужно прежде всего для того, чтобы ужасные события не повторились. Также он считает, что 9 мая нужно назвать Днем тишины.Возможность комментариев к посланию предусмотрительно отключена. Вместе с тем помещена фотография красного мака с подписью 1939-1945. Это наталкивает на мысль, что Виторган не согласен с определением давно минувших событий, как Великая Отечественная Война.