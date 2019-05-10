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«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении Собчак Виторган призвал отказаться от Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы.

Бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган изложил свое видение дня 9 мая на странице в социальной сети.

«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении Собчак Виторган призвал отказаться от Дня Победы

По его мнению, сейчас праздновать нечего. Он намекнул, что нынешнему поколению День Победы не принадлежит. Знаменательной дата является для тех, кто добыл победу в страшной войне, пройдя через все лишения, и кто потерял своих родных.

Виторган посетовал, что общество не смогло обеспечить для большинства ветеранов достойную старость. Поэтому он считает, что праздновать нечего.

«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении Собчак Виторган призвал отказаться от Дня Победы

Максим отметил, что сейчас важно знать правду о тех событиях, какой бы горькой она не была. Это нужно прежде всего для того, чтобы ужасные события не повторились. Также он считает, что 9 мая нужно назвать Днем тишины.

Возможность комментариев к посланию предусмотрительно отключена. Вместе с тем помещена фотография красного мака с подписью 1939-1945. Это наталкивает на мысль, что Виторган не согласен с определением давно минувших событий, как Великая Отечественная Война.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:30

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