АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали влияние графеновых хлопьев на действие клеток мозга
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова поздравила всех с Днем Победы

Новоявленная российская артистка Ольга Бузова искренне поздравила своих поклонников с Днем Победы. По мнению телезнаменитости, главной благодарностью героям может быть лишь достойная жизнь молодого поколения.

«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова поздравила всех с Днем Победы

В социальных сетях продолжают публиковать посты с поздравлениями в честь грандиозного торжества – Дня Победы. Оказывается, что у каждой звезды есть своя сокровенная история про родных, которым пришлось пережить кошмар войны. Схожим рассказом несколько часов назад поделилась с фолловерами и Бузова.

Выяснилось, что вся семья Ольги, как и она, родилась в прекрасном городе Санкт-Петербург. По словам телеведущей реалити-шоу «Дом-2», буквально все ее родные с Великой Отечественной войной, прежде всего, связывают блокаду Ленинграда.

«Со слезами на глазах»... мои предки воевали, бабушки и дедушки пережили блокаду...» - поделилась с фанатами Бузова.


«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова поздравила всех с Днем Победы

Ольга отметила, что сегодняшнее поколение обязано благодарить героев, которые рисковали своими жизнями ради мирного неба над головами своих внуков и правнуков. По мнению Бузовой, эта благодарность проявляется, в первую очередь, в подобающей жизни.

«Наша главная задача - оставаться людьми, становиться с каждым разом лучше, чище, умнее, добрее...» - подчеркнула певица.

В конце своего поста Ольга указала на то, что благодарит всех и каждого, кто воевал за мир и сказала «спасибо» героям за жизнь.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Ученые доказали влияние графеновых
Ученые: Яд скорпиона поможет хирургам
На Нюрбургсрингской трассе был замечен
Посол РФ в США: Россия не делит победу
Едва переступив порог «Дома-2» Настя
Марк Цукерберг тайно приобрел два
Ученые рассказали, как злость влияет на
Наталью Водянову заподозрили в
«Вам надо отдохнуть»: Рустам Солнцев
Положительные отношения матери и
Поклонники перестали узнавать
Александр Невзоров: «Кончине Сергея
В Подмосковье автомобиль сбил
Сергей Лазарев посетил святые места
Новый зловред атакует компьютеры на
Аргентинские мастера рассказали о
Заявлявшая о контакте с пришельцами
Ученые нашли связь между хроническим
Эксперты назвали лучшие аэропорты и
«Похоже на отравление»: Садальский
Просмотреть все новости