«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова поздравила всех с Днем Победы

«Со слезами на глазах»... мои предки воевали, бабушки и дедушки пережили блокаду...» - поделилась с фанатами Бузова.

«Наша главная задача - оставаться людьми, становиться с каждым разом лучше, чище, умнее, добрее...» - подчеркнула певица.

В социальных сетях продолжают публиковать посты с поздравлениями в честь грандиозного торжества – Дня Победы. Оказывается, что у каждой звезды есть своя сокровенная история про родных, которым пришлось пережить кошмар войны. Схожим рассказом несколько часов назад поделилась с фолловерами и Бузова.Выяснилось, что вся семья Ольги, как и она, родилась в прекрасном городе Санкт-Петербург. По словам телеведущей реалити-шоу «Дом-2», буквально все ее родные с Великой Отечественной войной, прежде всего, связывают блокаду Ленинграда.Ольга отметила, что сегодняшнее поколение обязано благодарить героев, которые рисковали своими жизнями ради мирного неба над головами своих внуков и правнуков. По мнению Бузовой, эта благодарность проявляется, в первую очередь, в подобающей жизни.В конце своего поста Ольга указала на то, что благодарит всех и каждого, кто воевал за мир и сказала «спасибо» героям за жизнь.