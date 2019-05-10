Ученые доказали влияние графеновых хлопьев на действие клеток мозга





Фундаментальные исследования с участием графеновых хлопьев направлены на изучение возможных терапевтических эффектов для лечения таких проблем, как эпилепсия, при которой регистрируется превышение активности возбуждающих нейронов. Исследование, проведенное в сотрудничестве с университетами Триеста, Манчестера и Страсбурга, проводится в рамках проекта, финансируемого ЕС. В результате работы будет выявлен потенциал графена в самых различных областях применения — от биомедицинских до промышленных. Хлопья графена мешают передаче сигналов от одного нейрона к другому, действуя в определенных зонах, называемых синапсами. Их действие избирательно на определенных синапсах, а именно тех, которые активируют нейроны-мишени. Ученые доказали, что препятствование деятельности этих клеток графеном имеет обратимый эффект, а именно через 72 часа физиологические механизмы клиренса мозга полностью удаляют все чешуйки.Эффективность действия хлопьев заключается размере используемых частиц: если хлопья слишком большие, они не могут проникнуть в синапс, а если малы, то просто уничтожаются. В новых исследованиях будут изучены потенциальные разработки этого открытия с достижениями возможных терапевтических целей.