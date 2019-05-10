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Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала о воспитании и наказании детей

Сейчас рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова и трое детей отдыхают в Маврикии. Жена музыканта рассказала о том, как воспитывает своих дочек и отметила, что для каждой из них у нее есть отдельные методы наказания.
Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала о воспитании и наказании детей

Соответствующий пост супруга Джигана опубликовала на странице в Instagram. Оксана Самойлова рассказала о том, что послушный ребенок – это лишь на 50% заслуга родителей, ведь все зависит от характера. Многодетная мать отмечает, каждая ее дочка имеет свои особенности, поэтому ко всем нужен индивидуальный подход. Старшей Ариеле достаточно строго взгляда и последующего разговора с объяснением, после чего ребенок перестанет баловаться и вредничать. Младшую Майю жена рэпера назвала «божим одуванчиком». На нее нельзя ни то что кричать – даже строго смотреть, ведь такие дети имеют тонкую душевную организацию.

Чего не скажешь о Лее, средней дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Супруга артиста назвала этого ребенка «непобедимым барсуком медоедом». Она так охарактеризовала своего ребенка: «он везде, он силен, хитер и проворлив, он всегда добивается своих целей и ничего не замечает на своем пути». Таких детей, уверена жена музыканта, необходимо регулярно воспитывать по принципу: «Преступление - Наказание». При этом супруга Джигана отметила, что Лея добрый, ласковый и умный ребенок, просто у нее много энергии и мало неуверенности.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:39

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