АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Медики развенчали пять распространенных мифов о гастрите

Медики решили развенчать пять самых распространенных мифов о таком заболевании, как гастрит. По словам гастроэнтеролога Ильи Обломова, на болезнь не всегда указывает острая боль в животе, чаще всего недуг появляется незаметно.

Медики развенчали пять распространенных мифов о гастрите

Врач назвал одно из самых популярных заблуждений, согласно которому, одной из причин появления гастрита является употребление вредной пищи. Он отметил: вкусовые предпочтения индивида практически не влияют на развитие болезни. В зоне риска находятся любители крепких напитков, так как спирт способен повредить слизистую желудка. Курение эксперт также называет неблагоприятным фактором развития патологии. Жареное мясо, колбасы, различные полуфабрикаты воздействуют не на ЖКТ, а наносят вред сердцу, вызывая сахарный диабет.
Медики развенчали пять распространенных мифов о гастрите

По мнению медика, гастрит, как правило, появляется из-за наличия в организме бактерии Helicobacter pylori. Если родители ребенка страдали от данного недуга, то это не всегда означает, что он «унаследует» болезнь. Микробом может заразиться любой человек. Чаще всего это случается в детстве. Поскольку Helicobacter pylori передается фекально-оральным путем, очень важно следить, чтобы дети тщательно мыли руки и не употребляли грязных фруктов или овощей.

Прием таких медикаментов, как аспирин, почти не влияет на появление болезни, а изжога и отрыжка, сопровождающие гастрит, на самом деле никак не связаны с недугом. Заболевание не имеет ярких симптомов, отметил доктор Обломов.
Медики развенчали пять распространенных мифов о гастрите

Специалист обратил внимание, что многие гастроэнтерологи рекомендуют своим пациентам строгую диету с исключением жирной, жаренной, острой пищи. Это неправильно, так как человек может есть, все, что ему захочется, но важно помнить об умеренности и своевременном медикаментозном лечении гастрита, заключил медик.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын принца Гарри получил
В Ставропольском крае при столкновении
«Мое выступление становится уже не
Медики развенчали пять распространенных
Саша Черно считает причиной своей
Хилари Дафф официально объявила о
Названы ТОП-5 авто всех времен по
Евгения Феофилактова раскритиковала
Ольга Орлова во время съемок "Дома-2"
Врачи нашли более безопасный метод
Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову
Медики перечислили меры профилактики
«Противно уже смотреть»: Ольга Бузова
Ученые: Гонорея может передаваться
«Хотела посмотреть на знаменитого
Новый флагман Redmi перед выпуском
Сестры Ольга и Анна Бузовы не смогли
Ученые определили продукт, помогающий
У суррогатной матери Ким Кардашьян и
Татьяна Африкантова опять развязала
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Просмотреть все новости