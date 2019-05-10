Медики развенчали пять распространенных мифов о гастрите





Врач назвал одно из самых популярных заблуждений, согласно которому, одной из причин появления гастрита является употребление вредной пищи. Он отметил: вкусовые предпочтения индивида практически не влияют на развитие болезни. В зоне риска находятся любители крепких напитков, так как спирт способен повредить слизистую желудка. Курение эксперт также называет неблагоприятным фактором развития патологии. Жареное мясо, колбасы, различные полуфабрикаты воздействуют не на ЖКТ, а наносят вред сердцу, вызывая сахарный диабет.По мнению медика, гастрит, как правило, появляется из-за наличия в организме бактерии Helicobacter pylori. Если родители ребенка страдали от данного недуга, то это не всегда означает, что он «унаследует» болезнь. Микробом может заразиться любой человек. Чаще всего это случается в детстве. Поскольку Helicobacter pylori передается фекально-оральным путем, очень важно следить, чтобы дети тщательно мыли руки и не употребляли грязных фруктов или овощей.Прием таких медикаментов, как аспирин, почти не влияет на появление болезни, а изжога и отрыжка, сопровождающие гастрит, на самом деле никак не связаны с недугом. Заболевание не имеет ярких симптомов, отметил доктор Обломов.Специалист обратил внимание, что многие гастроэнтерологи рекомендуют своим пациентам строгую диету с исключением жирной, жаренной, острой пищи. Это неправильно, так как человек может есть, все, что ему захочется, но важно помнить об умеренности и своевременном медикаментозном лечении гастрита, заключил медик.