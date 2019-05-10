Алмазное НЛО попало в объектив камеры в Аризоне





Об этом событии рассказал известный уфолог Скотт Уоринг на своем персональном сайте. Сторонник теории заговора отметил, что видео было снято жителем Феникса, штат Аризона. Его зовут Джефф Вулвин и он является исследователем фактов существования внеземных цивилизаций.Запись продолжается более 7 минут и за это время алмазное НЛО активно двигается по небу, меняет свою скорость и направление. На данном видео крайне сложно рассмотреть форму самого летающего объекта, так как он излучает яркий свет. При внимательном рассмотрении может показаться, что во время движения алмазное НЛО постоянно вращается на 360 градусов вокруг своей оси, а когда оно зависает в небе – процесс останавливается. Скотт Уоринг предположил, что этот неопознанный летающий объект может не иметь верха и низа.Уфолог уверен, данное видео, снятое американцем, является очередным доказательством существования внеземных цивилизаций. Пришельцы внимательно следят за человечеством и задумали что-то нехорошее, считает сторонник теорий заговора. Подписчики Скотта Уоринга согласились с его мнением и уверены, что сомневаться в существовании НЛО после всех имеющихся в Сети фактов – неразумно.