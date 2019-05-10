АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали влияние графеновых хлопьев на действие клеток мозга
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Алмазное НЛО попало в объектив камеры в Аризоне

Житель штата Аризона, США, заснял необычное явление в небе. В объектив его камеры попало сверкающее алмазное НЛО, имеющее не только нестандартный цвет, но и способ движения, хотя форму летающего объекта рассмотреть крайне сложно.
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в Аризоне

Об этом событии рассказал известный уфолог Скотт Уоринг на своем персональном сайте. Сторонник теории заговора отметил, что видео было снято жителем Феникса, штат Аризона. Его зовут Джефф Вулвин и он является исследователем фактов существования внеземных цивилизаций.

Запись продолжается более 7 минут и за это время алмазное НЛО активно двигается по небу, меняет свою скорость и направление. На данном видео крайне сложно рассмотреть форму самого летающего объекта, так как он излучает яркий свет. При внимательном рассмотрении может показаться, что во время движения алмазное НЛО постоянно вращается на 360 градусов вокруг своей оси, а когда оно зависает в небе – процесс останавливается. Скотт Уоринг предположил, что этот неопознанный летающий объект может не иметь верха и низа.

Уфолог уверен, данное видео, снятое американцем, является очередным доказательством существования внеземных цивилизаций. Пришельцы внимательно следят за человечеством и задумали что-то нехорошее, считает сторонник теорий заговора. Подписчики Скотта Уоринга согласились с его мнением и уверены, что сомневаться в существовании НЛО после всех имеющихся в Сети фактов – неразумно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Ученые доказали влияние графеновых
Ученые: Яд скорпиона поможет хирургам
На Нюрбургсрингской трассе был замечен
Посол РФ в США: Россия не делит победу
Едва переступив порог «Дома-2» Настя
Марк Цукерберг тайно приобрел два
Ученые рассказали, как злость влияет на
Наталью Водянову заподозрили в
«Вам надо отдохнуть»: Рустам Солнцев
Положительные отношения матери и
Поклонники перестали узнавать
Александр Невзоров: «Кончине Сергея
В Подмосковье автомобиль сбил
Сергей Лазарев посетил святые места
Новый зловред атакует компьютеры на
Аргентинские мастера рассказали о
Заявлявшая о контакте с пришельцами
Ученые нашли связь между хроническим
Эксперты назвали лучшие аэропорты и
«Похоже на отравление»: Садальский
Просмотреть все новости