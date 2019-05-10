Ученые: Яд скорпиона поможет хирургам обнаружить местоположение раковых опухолей





Медики испытывают трудности при лечении глиомы, поскольку данная опухоль головного мозга плохо реагирует на химиотерапию или лучевую терапию. При этом такие образования распространяются по широкому спектру мозговой ткани, что затрудняет их легкое обнаружение и удаление. Новая техника визуализации основывается на соединении под названием тозулеристид BLZ-100, которое обнаружено в яде скорпиона. Данный элемент может естественным образом связаться с раковыми клетками, а подсветка из флуоресцентной краски под ближним инфракрасном свете помогает определить местоположение опухоли.В результате клинического испытания с участием 17 добровольцев было установлено, что новое соединение является безопасным, нетоксичным и эффективным в работе. Методика открывает новые перспективы развития изучения опухолей головного мозга и лечения.