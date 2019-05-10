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Едва переступив порог «Дома-2» Настя Балинская спровоцировала страшную драку

Возлюбленная Алексея Кудряшова – Анастасия Балинская снова спровоцировала на реалити-шоу «Дом-2» страшную потасовку. По мнению телезрителей, скандальную парочку не следовало возвращать в Периметр.

Едва переступив порог «Дома-2» Настя Балинская спровоцировала страшную драку

Стоит отметить, что для многих поклонников «Дома-2» стала полной неожиданностью информация о том, что руководство телестройки решило вернуть на проект Настю Балинскую и Лешу Кудряшова. Напомним, что покинули влюбленные реалити со скандалом после драки с Оксаной Ряской.

Более того, Балинская, покидая проект, буквально кляла продюсеров «Дома-2» и заявляла, что больше никогда не переступит порог этого шоу. Как бы то ни было, но зрителей на данный момент беспокоит не это, а совсем другое. Выяснилось, что Анастасия вновь вернулась к своим прежним привычкам, а если быть точнее, к провокациям.

В социальных сетях появилась новость о том, что уже в первый день своего нахождения на реалити-шоу «Дом-2» Балинская спровоцировала скандал и страшную потасовку. Об этом сообщил Дмитрий Абрамов, который опубликовал в личном микроблоге пост, где высказал свое недовольство.

Едва переступив порог «Дома-2» Настя Балинская спровоцировала страшную драку

По словам участника «Дома-2», он до сих пор находится в шоковом состоянии от того, что сейчас происходит в Периметре. Абрамов указал на то, что пара, которая вновь пришла на проект, в очередной раз проявила верх неуважения к своим коллегам. Когда же Настю попытались поставить на место, за нее вступился Алексей, однако сразу же поплатился за это.

«В итоге парень в нокауте, а Рома домой! Где справедливость!?» - обратился Дмитрий к подписчикам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:42

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