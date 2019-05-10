Ученые назвали 5 неизвестных фактов о катастрофе в Чернобыле





Облучение, полученное жителями Чернобыля, можно сравнить с тем, что воздействовало на японцев в Хиросиме. Согласно современным расчетам, все они получили 45 бэр. Считается, что для начала лучевой болезни человеку необходимо испытать воздействие не менее 200 бэр, поэтому влияние этой катастрофы на обычных жителей не такое страшное, как может показаться на первый взгляд.Ученые отмечают, наибольшую опасность взрыв в Чернобыле имел в первые 15 минут. Именно в этот период сохранялся наивысший уровень радиационного излучения, после него он резко упал до одной четвертой, через день – до 15-ой, а через 3 месяца – до 100. Современная медицина говорит о том, что многих пожарных, занимающихся тушением атомного реактора в первые часы после его взрыва, можно было спасти. Им нужно было сделать своевременное переливание крови и курс других процедур, но тогда об этом никто не знал.Важной причиной серьезных последствий катастрофы в Чернобыле стало отсутствие здания сдерживания вокруг реактора. Если бы оно было, то авария могла обойтись без каких-либо жертв. Последний неизвестный факт – это активное развитие дикой природы в покинутой зоне. Ее показатели по некоторым пунктам превосходят соседние области, не пострадавшие от радиации.