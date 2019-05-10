На Нюрбургсрингской трассе был замечен новый Porsche 911 GT3





На видео запечатлен процесс прохождения новым Porsche 911 GT3 трассы в Нюрбургринге. Звук двигателя говорит о том, что автомобиль сохранит атмосферный двигатель, потому что свиста турбины не слышно. Это тестовое авто мало чем отличается от предыдущих, которые были замечены ранее на шпионских кадрах. В центре капота можно увидеть большое отверстие, а впуск вверху бампера больше размером, чем у нынешнего GT3. Крылья выглядят шире, чем на 911 Carrera. Больше всего внимания привлекает массивный спойлер с крупными торцевыми пластинами. В дизайне авто предусмотрен дополнительный стоп-сигнал на верхней части крышки багажника. В центре заднего бампера виднеются патрубки выхлопных труб и диффузоры на каждой стороне.По информации от представителей компании, GT3 имеет 4-литровый безнаддувный двигатель, мощность которого достигает 550 лошадиных сил. У покупателя будет возможность выбрать коробку передач между механической и роботизированной с двойной трансмиссией.Ожидается, что этот автомобиль будет представлен на автосалоне во Франкфурте уже в сентябре или к концу этого года.