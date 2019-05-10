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На Нюрбургсрингской трассе был замечен новый Porsche 911 GT3

В Сети появилось видео тестов нового Porsche 911 GT3. Испытания проходят на Нюрбургрингской трассе.
На Нюрбургсрингской трассе был замечен новый Porsche 911 GT3

На видео запечатлен процесс прохождения новым Porsche 911 GT3 трассы в Нюрбургринге. Звук двигателя говорит о том, что автомобиль сохранит атмосферный двигатель, потому что свиста турбины не слышно. Это тестовое авто мало чем отличается от предыдущих, которые были замечены ранее на шпионских кадрах. В центре капота можно увидеть большое отверстие, а впуск вверху бампера больше размером, чем у нынешнего GT3. Крылья выглядят шире, чем на 911 Carrera. Больше всего внимания привлекает массивный спойлер с крупными торцевыми пластинами. В дизайне авто предусмотрен дополнительный стоп-сигнал на верхней части крышки багажника. В центре заднего бампера виднеются патрубки выхлопных труб и диффузоры на каждой стороне.

По информации от представителей компании, GT3 имеет 4-литровый безнаддувный двигатель, мощность которого достигает 550 лошадиных сил. У покупателя будет возможность выбрать коробку передач между механической и роботизированной с двойной трансмиссией.
Ожидается, что этот автомобиль будет представлен на автосалоне во Франкфурте уже в сентябре или к концу этого года.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:55

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