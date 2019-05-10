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Посол РФ в США: Россия не делит победу на свою и чужую

Посол РФ в США Анатолий Антонов выступил с заявлением, посвященным празднованию 9 мая. По словам главы дипмиссии, Россия никогда не делила победу над нацизмом «на свою и чужую», и всегда будет помнить вклад союзников в те события.
Посол РФ в США: Россия не делит победу на свою и чужую

Такое заявление Анатолий Антонов сделал в рамках торжественного приема в посольстве РФ, посвященного очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Посол отметил, что россияне никогда не отрицали вклад других стран и народов в борьбу с нацизмом. Дипломат вспомнил знаменитую встречу на Эльбе, когда войска 1-ого украинского фронта СССР встретились с войсками 1-й армии США, что стало важным символическим событием той войны.

Посол РФ в США отметил, в те годы весь мир объединился против общей угрозы и сообща противостоял фашизму. Дипломат выразил надежду, что «дух союзничества», зарожденный тогда, еще даст о себе знать в настоящем. Глава дипмиссии считает, что нельзя ни в коем случае допускать пересмотров Второй Мировой войны и ее уроков, особенно в части пресечения попыток героизации нацистов и их пособников.

Также в минувшую среду послы РФ и семи других стран, бывших республик СССР, выступили с совместным заявлением. Они поздравили ветеранов Красной армии и американских союзников с Днем Победы. Главы дипмиссий уверены, подвиг тех, кто противостоял гитлеризму, никогда не будет забыт.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:48

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