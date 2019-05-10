Марк Цукерберг тайно приобрел два соседствующих особняка за $59 млн





Марк Цукерберг произвел покупку недвижимости - два соседствующих особняка на границе Калифорнии и Невады. Участки расположены недалеко от озера Тахо. Сообщается, что из окон дома прекрасно виден водоем. Одно здание было построено в 1930 году и выполнено в стиле эпохи Тюдоров, а другое возведено в 1964 году. Сделка не афишировалась, все, кто был вовлечен в процесс, подписали соглашение о неразглашении информации.Планы хозяев на свежекупленную недвижимость пока неизвестны. Некоторые источники считают, что Цукерберг с женой могут снести один или оба дома, чтобы использовать землю каким-то другим образом. Также сообщается, что основатель соцсети Facebook имеет виды на мини-усадьбу, которая расположена через дорогу от приобретенных им особняков. Она не имеет выхода к воде.