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Ученые рассказали, как злость влияет на продолжительность жизни

Ученые рассказали, что проявление такой эмоции, как злость, может продлевать жизнь. К такому выводу эксперты пришли после наблюдения за пожилыми людьми, пишет издание Psychology and Aging.

Ученые рассказали, как злость влияет на продолжительность жизни

Исследователи изучили поведение участников эксперимента, чей возраст составлял 59-93 года. После достижения пожилого возраста некоторые люди заставляли себя вести более активный образ жизни посредством негативных эмоций. С «помощью» раздражительности такие участники оказывались менее предрасположенными к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Что касается тех, кто не менял своих взглядов к 80-90 годам, получали больше вреда от агрессивных эмоций. Злость больше не влияла на физическую активность, а наоборот – провоцировала появление стресса, который не может не отразиться на психическом и физическом здоровье. Такие люди больше склонны страдать от различных воспалений и хронических заболеваний. Их продолжительность жизни меньше по сравнению со средним периодом жизни любителей окружающего мира.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:33

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