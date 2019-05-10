Ученые рассказали, как злость влияет на продолжительность жизни
Ученые рассказали, что проявление такой эмоции, как злость, может продлевать жизнь. К такому выводу эксперты пришли после наблюдения за пожилыми людьми, пишет издание Psychology and Aging.
Исследователи изучили поведение участников эксперимента, чей возраст составлял 59-93 года. После достижения пожилого возраста некоторые люди заставляли себя вести более активный образ жизни посредством негативных эмоций. С «помощью» раздражительности такие участники оказывались менее предрасположенными к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.
Что касается тех, кто не менял своих взглядов к 80-90 годам, получали больше вреда от агрессивных эмоций. Злость больше не влияла на физическую активность, а наоборот – провоцировала появление стресса, который не может не отразиться на психическом и физическом здоровье. Такие люди больше склонны страдать от различных воспалений и хронических заболеваний. Их продолжительность жизни меньше по сравнению со средним периодом жизни любителей окружающего мира.
Исследователи изучили поведение участников эксперимента, чей возраст составлял 59-93 года. После достижения пожилого возраста некоторые люди заставляли себя вести более активный образ жизни посредством негативных эмоций. С «помощью» раздражительности такие участники оказывались менее предрасположенными к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.
Что касается тех, кто не менял своих взглядов к 80-90 годам, получали больше вреда от агрессивных эмоций. Злость больше не влияла на физическую активность, а наоборот – провоцировала появление стресса, который не может не отразиться на психическом и физическом здоровье. Такие люди больше склонны страдать от различных воспалений и хронических заболеваний. Их продолжительность жизни меньше по сравнению со средним периодом жизни любителей окружающего мира.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:33