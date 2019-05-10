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Наталью Водянову заподозрили в беременности из-за «округлившегося» живота

Известная российская модель Наталья Водянова является матерью 5 детей и, судя по всему, скоро в ее семье может случится очередное по пополнение. Поклонники заметили у звезды «округлившийся» живот и заподозрили, что она беременна.
Наталью Водянову заподозрили в беременности из-за «округлившегося» живота

Такие слухи начали распространяться совсем недавно. Изначально их спровоцировала фотография Натальи Водяновой, размещенная неделю назад на странице в Instagram. Тогда звезда опубликовала снимков, на котором можно заметить живот модели, ставший более заметным, чем раньше. Уже тогда некоторые поклонники начали задумываться о возможной беременности знаменитости, но она сама отвергла эти слухи и заявила, что изменения в ее фигуре связаны не с «интересным» положением, а со сменой диеты, ведь последняя стала менее строгая, нежели предыдущая.

Совсем недавно Наталья Водянова разместила еще одну новую фотографию и на ней тоже заметен ее «округлившийся» живот. Поклонники уверены, модель действительно беременна, просто не хочет сообщать об этом общественности. Подписчики пожелали звезде удачи и выразили уверенность, что ее очередной ребенок будет таким же здоровым и красивым, как и все остальные.

Напомним, Наталья Водянова является матерью 5 детей. Лукас, Нева и Виктор родились в браке с Джастином Портманом, а Максима и Романа модель родила от Антуана Арно, своего гражданского мужа.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:25

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