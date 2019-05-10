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В Подмосковье автомобиль сбил несовершеннолетнего и скрылся

В Жуковском, Подмосковье, неизвестный автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места происшествия. Прибывшие медики оказали пострадавшему ребенку первую помощь и госпитализировали его, ведется поиск правонарушителя.
В Подмосковье автомобиль сбил несовершеннолетнего и скрылся

Авария произошла вечером 9 мая на улице Дугина в городе Жуковское. Изначально о происшествии сообщил один из очевидцев. По его словам, неизвестный автомобиль, его модель и номера не были заметны, так как уже было темно, сбил несовершеннолетнего пешехода, после чего незамедлительно скрылся с места аварии. Прибывшая на место ДТП скорая помощь госпитализировала пострадавшего, сейчас он находится в местном медицинском учреждении, информация о его состоянии не сообщается.

Полиция и ГИБДД Подмосковья сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия. В настоящий момент личность, марка автомобиля и номер государственной регистрации правонарушителя не установлены. Правоохранители отмечают, что найти водителя, допустившего наезд на несовершеннолетнего пешехода, будет достаточно сложно, ведь все имеющиеся свидетели происшествия не видели ничего кроме того, что неизвестное транспортное сбило человека. Также неизвестно? где конкретно случилось ДТП: на переходном переходе или на другом участке дороги.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:55

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