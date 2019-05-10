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Александр Невзоров: «Кончине Сергея Доренко можно только позавидовать»

Кончине Сергея Доренко «можно только позавидовать». Такое заявление сделал его коллега, журналист Александр Невзоров в видеозаписи, опубликованной в Instagram-аккаунте.
Александр Невзоров: «Кончине Сергея Доренко можно только позавидовать»

Невзоров признался, что они с Доренко не любили друг друга, но умершего он назвал «молодцом», так как придерживался личного мнения и не вписывался в общий круг так называемых «крупных карликов» журналистов, среди которых присутствует ведущий Владимир Соловьев, как пояснил Невзоров.

Комментируя смерть коллеги, сотрудник СМИ посчитал его смерть «отличной», так как та произошла при скорости yf мотоцикле. Александр Невзоров признался, что если бы у его коллеги имелся выбор среди нескольких видов смертей, он избрал бы ту, которой и умер.

Сергей Доренко погиб 9 мая в ДТП. Во время езды на мотоцикле у его остановилось сердце, после чего журналист потерял возможность управлять транспортом и врезался d ограждение. Информструктуры сообщают, что смерть журналиста наступила от естественных причин, а полученные повреждения не имели критичного характера. Похоронят 59-летнего корреспондента на Троекуровом кладбище.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:03

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