Новый зловред атакует компьютеры на базе macOS от компании Apple





Очередное вредоносное ПО получило наименование Mac.BackDoor.Siggen.20. Вирус помогает киберпреступникам самовольно загружать на устройство юзера и выполнять произвольных программный код, написан который на языке Python. Гаджеты Apple рискуют заразиться через сайты, принадлежащие непосредственно злоумышленникам. Например, один из подобных порталов, где может находиться программа, замаскирован под страницу с мессенджером WhatsApp.Подобным образом распространяется известный троян BackDoor.Wirenet.517, который заражает компьютеры на базе Windows. Данная вредоносная программа позволяет мошенникам удаленно управлять устройством жертвы, включая камеру и микрофон.