АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Положительные отношения матери и ребенка приводят к улучшению эпизодической памяти
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Новый зловред атакует компьютеры на базе macOS от компании Apple

Разработчики антивирусной программы Dr.Web предупреждают о новом вирусе, захватившем гаджеты Apple. В опасности находятся компьютеры под управлением операционной системы macOS.
Новый зловред атакует компьютеры на базе macOS от компании Apple

Очередное вредоносное ПО получило наименование Mac.BackDoor.Siggen.20. Вирус помогает киберпреступникам самовольно загружать на устройство юзера и выполнять произвольных программный код, написан который на языке Python. Гаджеты Apple рискуют заразиться через сайты, принадлежащие непосредственно злоумышленникам. Например, один из подобных порталов, где может находиться программа, замаскирован под страницу с мессенджером WhatsApp.

Подобным образом распространяется известный троян BackDoor.Wirenet.517, который заражает компьютеры на базе Windows. Данная вредоносная программа позволяет мошенникам удаленно управлять устройством жертвы, включая камеру и микрофон.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, как злость влияет на
Наталью Водянову заподозрили в
«Вам надо отдохнуть»: Рустам Солнцев
Положительные отношения матери и
Поклонники перестали узнавать
Александр Невзоров: «Кончине Сергея
В Подмосковье автомобиль сбил
Сергей Лазарев посетил святые места
Новый зловред атакует компьютеры на
Аргентинские мастера рассказали о
Заявлявшая о контакте с пришельцами
Ученые нашли связь между хроническим
Эксперты назвали лучшие аэропорты и
«Похоже на отравление»: Садальский
Жириновский назвал Доренко "ярчайшей
Опубликован рендер Hyundai Venue в виде
Игоря Николаева с Аллой Пугачевой чуть
Ученые: Ношение узких брюк и удаление
Telegram получил функцию архивации чатов
Никита Пресняков обрадовался
В Google сообщили, когда голосовой
Букмекеры ставят Сергея Лазарева на 2
Диетологи назвали базовый набор
Похудевшая Лариса Долина посетила
Ученые из США опровергли мифы о сне
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Яна Рудковская показала редкое фото с
Компания Eewrite представила первый
Диетологи рассказали, кому
Врачи призвали быть осторожнее и не
Просмотреть все новости