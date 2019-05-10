Аргентинские мастера рассказали о выборе и приготовлении говядины
Аргентинские рестораторы и владельцы мясных лавок рассказали, как правильно подходить к выбору и приготовлению говядины. Эти рекомендации мастеров помогут человеку получить вкусное и сочное блюдо по необычному рецепту.
В первую очередь аргентинские рестораторы и владельцы мясных лавок рекомендуют определиться с частью туши, которую впоследствии будут готовить. Мастера советуют останавливать выбор на ребрах с мясом или брюхе говядины. Эти части туши имеют наилучшее соотношение сочности и жировой прослойки, что в будущем будет кстати при приготовлении.
Свежесть мяса очень легко можно определить по его цвету. Эксперты из Аргентины отмечают, замороженный кусок будет бледно-красным, а залежавшийся – темно-бурым. Оптимальным цветом говядины является равномерно красный, без оттенков. По мнению мастеров, свежесть продукта важна не меньше, чем умение повара его готовить, сообщает издание «Слово и Дело».
В Аргентине повара никогда не маринуют говядину до ее приготовления, считается, что это может испортить вкус. Все что нужно сделать до начала жарки – это внимательно очистить гриль и хорошо смазать его решетку маслом. Еще одна местная особенность приготовления мяса – его никогда не моют. Говядину просто солят незадолго до жарки и кладут жировой прослойкой вниз. Рекомендуемое время приготовления данного вида мяса – 1-2 часа.
В первую очередь аргентинские рестораторы и владельцы мясных лавок рекомендуют определиться с частью туши, которую впоследствии будут готовить. Мастера советуют останавливать выбор на ребрах с мясом или брюхе говядины. Эти части туши имеют наилучшее соотношение сочности и жировой прослойки, что в будущем будет кстати при приготовлении.
Свежесть мяса очень легко можно определить по его цвету. Эксперты из Аргентины отмечают, замороженный кусок будет бледно-красным, а залежавшийся – темно-бурым. Оптимальным цветом говядины является равномерно красный, без оттенков. По мнению мастеров, свежесть продукта важна не меньше, чем умение повара его готовить, сообщает издание «Слово и Дело».
В Аргентине повара никогда не маринуют говядину до ее приготовления, считается, что это может испортить вкус. Все что нужно сделать до начала жарки – это внимательно очистить гриль и хорошо смазать его решетку маслом. Еще одна местная особенность приготовления мяса – его никогда не моют. Говядину просто солят незадолго до жарки и кладут жировой прослойкой вниз. Рекомендуемое время приготовления данного вида мяса – 1-2 часа.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:33