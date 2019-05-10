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Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Эксперты компании AirHelp опубликовали свой ежегодный рейтинг лучших аэропортов и авиакомпаний мира, лидерство в обеих категориях сохранили представители Катара. Отечественные «Шереметьево» и «Аэрофлот» также оказались в этих списках.
Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Для составления рейтинга лучших аэропортов эксперты сравнивали своевременность и уровень обслуживания, а также возможность купить еду и другие товары. Были проанализированы отзывы 40 тысяч пассажиров из 40 стран мира, кроме того использовались данные некоторых партнеров.

Лучшим аэропортом мира уже 4 год подряд признается Хамад в Катаре. Вторая строчка рейтинга за воздушной гаванью в Токио, Япония, а третья – в Афинах, Греция. На четвертом месте оказался аэропорт Афонсу Пена, Бразилия. Пятерку лидеров замыкает воздушная гавань из польского Гданьска. Московскому аэропорту «Шереметьево» эксперты AirHelp присудили 6 строчку в данном рейтинге.

Для оценки авиакомпаний специалисты сравнивали работу в соответствии с графиком, уровень обслуживания и время возвращения стоимости билетов. Второй год подряд лучшей в мире была призвана Qatar Airways, в 2018 году она выполнили 84% рейсов согласно плану. Второе место эксперты присудили American Airlines, их показатель оказался ниже – 75% в соответствии с графиком. Тройку лидеров замкнул Aeromexico с результатом 78%. Единственной российской авиакомпанией в списке лучших стал «Аэрофлот», он занял 32 место.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:13

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