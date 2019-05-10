Жириновский назвал Доренко "ярчайшей звездой русской журналистики"





Как известно, журналист Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая, на тот момент ему было 59 лет. Жириновский прокомментировал его смерть, отметив, что покойный деятель умел быть современным в начале своего пути, сохраняя данное качество даже когда уже достиг определенных целей в своей деятельности. Парламентарий признался, что сожалеет о ранней кончине журналиста, считая, что он был одним из самых ярких представителей в своей профессии.По убеждениям Жириновского, Доренко был свободным, а также легким человеком, оставаясь при этом дерзким.