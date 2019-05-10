АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ношение узких брюк и удаление волос на лобке повышают риск вульводинии
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Игоря Николаева с Аллой Пугачевой чуть не сбил автобус во время катания на санках

Игорь Николаев рассказал, как однажды в его день рождения он решил покатать Аллу Пугачеву на санках. Музыканты так увлеклись процессом, что их чуть не сбил автобус.
Игоря Николаева с Аллой Пугачевой чуть не сбил автобус во время катания на санках

Композитор стал гостем передачи «Он и Она», в которой рассказал об одном эпизоде из жизни Примадонны. Николаев вспомнил, как на его день рождения певица захотела покататься на санках, и артисту пришлось выполнить ее просьбу. В один момент они выехали за пределы двора и оказались на дороге, где отсутствовал снег, поэтому сани застряли, а навстречу Пугачевой и ее спутнику ехал на большой скорости автобус.
Игоря Николаева с Аллой Пугачевой чуть не сбил автобус во время катания на санках

Так как по бокам трассы находились огромные сугробы, водитель не смог съехать в сторону, поэтому, увидев стоящих на проезжей части, он нажал на тормоз и успел остановиться в последний момент. В эфире Игорь Николаев признался, что тогда думал о негативных последствиях этого действия: он предположил, что водитель выйдет с ломом и начнет бить любителей санок, но ситуацию спасла Алла Пугачева. Она спела хит «Арлекино», сняла шапку, обнажив знаменитые рыжие волосы и только поэтому автомобилист смог узнать их, не сделав ничего плохого.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жириновский назвал Доренко "ярчайшей
Опубликован рендер Hyundai Venue в виде
Игоря Николаева с Аллой Пугачевой чуть
Ученые: Ношение узких брюк и удаление
Telegram получил функцию архивации чатов
Никита Пресняков обрадовался
В Google сообщили, когда голосовой
Букмекеры ставят Сергея Лазарева на 2
Диетологи назвали базовый набор
Похудевшая Лариса Долина посетила
Ученые из США опровергли мифы о сне
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Яна Рудковская показала редкое фото с
Компания Eewrite представила первый
Диетологи рассказали, кому
Врачи призвали быть осторожнее и не
Эвелина Бледанс призналась, что назвала
Nokia готовит новый смартфон с мощным
СМИ рассказали, как сложились судьбы
Главный редактор "Говорит Москва"
Ученые изучили кольцо карликовой
Регина Тодоренко поздравила поклонников
Появились первые рендеры универсала
Старшая дочь Милы Йовович растет копией
Ученые: Слова мотивации прививают детям
Малахова возмутило присутствие на
Инсайдер заявил о выходе смартфонов с
Игорь Петренко и дети Екатерины
Урологи: Пиво провоцирует мужское
Дети Филиппа Киркорова в военной форме
Просмотреть все новости