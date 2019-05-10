Игоря Николаева с Аллой Пугачевой чуть не сбил автобус во время катания на санках





Композитор стал гостем передачи «Он и Она», в которой рассказал об одном эпизоде из жизни Примадонны. Николаев вспомнил, как на его день рождения певица захотела покататься на санках, и артисту пришлось выполнить ее просьбу. В один момент они выехали за пределы двора и оказались на дороге, где отсутствовал снег, поэтому сани застряли, а навстречу Пугачевой и ее спутнику ехал на большой скорости автобус.Так как по бокам трассы находились огромные сугробы, водитель не смог съехать в сторону, поэтому, увидев стоящих на проезжей части, он нажал на тормоз и успел остановиться в последний момент. В эфире Игорь Николаев признался, что тогда думал о негативных последствиях этого действия: он предположил, что водитель выйдет с ломом и начнет бить любителей санок, но ситуацию спасла Алла Пугачева. Она спела хит «Арлекино», сняла шапку, обнажив знаменитые рыжие волосы и только поэтому автомобилист смог узнать их, не сделав ничего плохого.