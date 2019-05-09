Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в Москве





По предварительным данным, смерть известного журналиста наступила в результате остановки сердца. Доренко ехал на своем мотоцикле, во время чего ему стало плохо. По словам очевидцев, редактор популярного издания, потеряв управление, упал с транспорта. Оказавшиеся на месте инцидента прохожие вызвали мужчине скорую помощь.Прибывшим врачам не удалось спасти жизнь 59-летнего Сергея Доренко, в результате чего была констатирована смерть. Подробности происшествия выясняются.