Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в Москве
Вечером 9 мая стало известно о смерти главного редактора издания "Говорит Москва" Сергея Доренко. Сообщается, что он погиб во время езды на мотоцикле в центре Москвы.
По предварительным данным, смерть известного журналиста наступила в результате остановки сердца. Доренко ехал на своем мотоцикле, во время чего ему стало плохо. По словам очевидцев, редактор популярного издания, потеряв управление, упал с транспорта. Оказавшиеся на месте инцидента прохожие вызвали мужчине скорую помощь.
Прибывшим врачам не удалось спасти жизнь 59-летнего Сергея Доренко, в результате чего была констатирована смерть. Подробности происшествия выясняются.
По предварительным данным, смерть известного журналиста наступила в результате остановки сердца. Доренко ехал на своем мотоцикле, во время чего ему стало плохо. По словам очевидцев, редактор популярного издания, потеряв управление, упал с транспорта. Оказавшиеся на месте инцидента прохожие вызвали мужчине скорую помощь.
Прибывшим врачам не удалось спасти жизнь 59-летнего Сергея Доренко, в результате чего была констатирована смерть. Подробности происшествия выясняются.
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:51