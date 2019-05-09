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Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в Москве

Вечером 9 мая стало известно о смерти главного редактора издания "Говорит Москва" Сергея Доренко. Сообщается, что он погиб во время езды на мотоцикле в центре Москвы.
Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в Москве

По предварительным данным, смерть известного журналиста наступила в результате остановки сердца. Доренко ехал на своем мотоцикле, во время чего ему стало плохо. По словам очевидцев, редактор популярного издания, потеряв управление, упал с транспорта. Оказавшиеся на месте инцидента прохожие вызвали мужчине скорую помощь.

Прибывшим врачам не удалось спасти жизнь 59-летнего Сергея Доренко, в результате чего была констатирована смерть. Подробности происшествия выясняются.



 
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Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:51

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