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Врачи призвали быть осторожнее и не путать травяной отвар с чаем

Любителям чая следует быть осторожнее и не путать этот напиток с травяным отваром. По словам врачей, последний не стоит принимать в больших количествах, так как он может навредить здоровью.
Врачи призвали быть осторожнее и не путать травяной отвар с чаем

Помогает против многих заболеваний крапива, но не нужно пить из нее отвар беременным женщинам, так как в таком случае расширяется сократительная способность матки. Применяется в медицинских целях и майский ландыш, но десяток сырых его ягод способны спровоцировать остановку сердца. Мятный отвар ослабляет мочевой пузырь, что возникает из-за снятия напряжения в мышцах.

Также очень популярной считается Мать-и-мачеха. Это хорошее отхаркивающее средство, но имеющее токсины. Не рекомендуется принимать его сердечникам и астматикам.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:51

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