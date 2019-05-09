Врачи призвали быть осторожнее и не путать травяной отвар с чаем





Помогает против многих заболеваний крапива, но не нужно пить из нее отвар беременным женщинам, так как в таком случае расширяется сократительная способность матки. Применяется в медицинских целях и майский ландыш, но десяток сырых его ягод способны спровоцировать остановку сердца. Мятный отвар ослабляет мочевой пузырь, что возникает из-за снятия напряжения в мышцах.Также очень популярной считается Мать-и-мачеха. Это хорошее отхаркивающее средство, но имеющее токсины. Не рекомендуется принимать его сердечникам и астматикам.