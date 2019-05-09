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Nokia готовит новый смартфон с мощным аккумулятором и «чистым» Android

Компания Nokia готовит к выходу новый смартфон, получивший каталожный номер TA-1182. Устройство должно располагать экраном больше 6 дюймов, мощным аккумулятором, «чистой» версией операционной системы Android и 4-ядерным процессором.
Nokia готовит новый смартфон с мощным аккумулятором и «чистым» Android

Новый смартфон компании Nokia TA-1182 недавно был зарегистрирован в базе FCC. Новинка будет иметь габариты 161,7x76,2 мм, следовательно, она получит экран не меньше 6 дюймов, но не больше 6,5. Технические характеристики устройства пока не известны, но скорее всего инженеры снабдят его 4-ядерным процессором среднего сегмента и 3 ГБ оперативной памяти. Устройство получит объемный аккумулятор на 4000 мАч, что является достаточно неожиданным решением, так как бренд предпочитает менее вместительные батареи.

Смартфон Nokia TA-1182 поступит в продажу с «чистой» операционной системой Android 9.0 Pie, а это значит, что гаджету будут доступны обновления быстрее остальных конкурентов, использующих собственные фирменные оболочки. Эксперты предположили, что устройство может получить название Nokia 5.2. Также существует вероятность, что официальное представление новинки произойдет уже во втором квартале 2019 года. Судя по ее характеристикам, она будет относится к среднему ценовому сегменту, и у бренда нет желания навязывать борьбу флагманским решениям других компаний.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:20

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