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Эвелина Бледанс призналась, что назвала старшего сына в честь покойного деда

Российская теледива Эвелина Бледанс поздравила поклонников в сети Instagram с Днем Победы. Артистка призналась, что назвала своего старшего сына Николая в честь деда.
Эвелина Бледанс призналась, что назвала старшего сына в честь покойного деда

Многие отечественные знаменитости познакомили публику со своими родственниками, которые рисковали жизнью на войне. Поддержав акцию, на своей странице в сети Instagram Эвелина Бледанс разместила фотографию собственного деда, майора Николая Григорьевича Ващинского. Также артистка призналась, что своего старшего сына назвала именно в честь родственника. В комментариях поклонники сразу заметили сходство во внешности артистки с предком, например, одна из подписчиц уверена, что глаза у Бледанс дедушкины.

В социальной сети Эвелина Бледанс недавно показывала поклонникам кадры из путешествия в Швейцарию, где побывала на знаменитом озере Маджоре. Вскоре звезда переместилась в Италию, посетив Венецианскую арт-биеннале 2019.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:38

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