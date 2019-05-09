Эвелина Бледанс призналась, что назвала старшего сына в честь покойного деда

Многие отечественные знаменитости познакомили публику со своими родственниками, которые рисковали жизнью на войне. Поддержав акцию, на своей странице в сети Instagram Эвелина Бледанс разместила фотографию собственного деда, майора Николая Григорьевича Ващинского. Также артистка призналась, что своего старшего сына назвала именно в честь родственника. В комментариях поклонники сразу заметили сходство во внешности артистки с предком, например, одна из подписчиц уверена, что глаза у Бледанс дедушкины.В социальной сети Эвелина Бледанс недавно показывала поклонникам кадры из путешествия в Швейцарию, где побывала на знаменитом озере Маджоре. Вскоре звезда переместилась в Италию, посетив Венецианскую арт-биеннале 2019.