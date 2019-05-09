Регина Тодоренко поздравила поклонников с Днем Победы архивным фото школьных времен

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, Регина Тодоренко не оставила без внимания 9 мая и посредством публикации в соцсети поздравила многочисленных поклонников с Днем Победы. Известная телеведущая разместила в своем профиле фотографию со школьных времен, на которой она запечатлена с охапкой цветов и бантом на голове. Фолловеры страницы теледивы похвалили улыбку будущей звезды на снимке, а также прическу. Свою публикацию Тодоренко сопроводила отрывком из песни “Нам нужна одна Победа”.За считанные часы публикацию звезды оценили отметками “мне нравится” более 180 тысяч юзеров. В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям, отметив важность даты. Поздравить фанатов с Днем Победы в своем профиле успел и муж Тодоренко Влад Топалов.