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Регина Тодоренко поздравила поклонников с Днем Победы архивным фото школьных времен

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в сети Instagram архивное фото со школьных времен. Звезда поздравила своих поклонников с праздником 9 мая.
Регина Тодоренко поздравила поклонников с Днем Победы архивным фото школьных времен

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, Регина Тодоренко не оставила без внимания 9 мая и посредством публикации в соцсети поздравила многочисленных поклонников с Днем Победы. Известная телеведущая разместила в своем профиле фотографию со школьных времен, на которой она запечатлена с охапкой цветов и бантом на голове. Фолловеры страницы теледивы похвалили улыбку будущей звезды на снимке, а также прическу. Свою публикацию Тодоренко сопроводила отрывком из песни “Нам нужна одна Победа”.

За считанные часы публикацию звезды оценили отметками “мне нравится” более 180 тысяч юзеров. В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям, отметив важность даты. Поздравить фанатов с Днем Победы в своем профиле успел и муж Тодоренко Влад Топалов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:29

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