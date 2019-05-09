Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Toyota Camry является одним из самых популярных автомобилей не только в России, но и во всем мире. Группа независимых художников представила собственные рендеры данной модели в кузове универсала и рассказала о своем видении этого авто.
Подобную Toyota Camry ждут многие автолюбители по всему миру, но японский автопроизводитель не спешит выпускать такую версию машины. Интерес к этой модели настолько велик, что независимые дизайнеры исключительно из-за собственного желания нарисовали первый рендер данного авто в кузове универсала.
По их словам, в такой Toyota Camry многие вещи остались прежними: колесная база, габариты и передняя часть, в том числе центральная стойка. Изменения на опубликованном рендере претерпели подоконная линия, стекло багажника с увеличенным наклоном и задние двери. Все это позволило представленному универсалу выглядеть легким и приемистым, а не грубым и тяжеловесным, как другие автомобили в данном кузове.
Моторная гамма такой версии Toyota Camry должна различаться в зависимости от страны продаж. В Великобритании, например, японский бренд недавно представил гибридную версию с 2,5-литровым двигателем, чья суммарная мощность составляет 221 лошадиную силу. В России же продаются авто с 2,5- и 3,5-литровыми бензиновыми силовыми установками. Стоимость Toyota Camry в РФ стартует от 1 млн 573 тысяч рублей.
Подобную Toyota Camry ждут многие автолюбители по всему миру, но японский автопроизводитель не спешит выпускать такую версию машины. Интерес к этой модели настолько велик, что независимые дизайнеры исключительно из-за собственного желания нарисовали первый рендер данного авто в кузове универсала.
По их словам, в такой Toyota Camry многие вещи остались прежними: колесная база, габариты и передняя часть, в том числе центральная стойка. Изменения на опубликованном рендере претерпели подоконная линия, стекло багажника с увеличенным наклоном и задние двери. Все это позволило представленному универсалу выглядеть легким и приемистым, а не грубым и тяжеловесным, как другие автомобили в данном кузове.
Моторная гамма такой версии Toyota Camry должна различаться в зависимости от страны продаж. В Великобритании, например, японский бренд недавно представил гибридную версию с 2,5-литровым двигателем, чья суммарная мощность составляет 221 лошадиную силу. В России же продаются авто с 2,5- и 3,5-литровыми бензиновыми силовыми установками. Стоимость Toyota Camry в РФ стартует от 1 млн 573 тысяч рублей.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:12