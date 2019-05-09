Ученые изучили кольцо карликовой планеты Хаумеи





Хаумеа обладает двумя лунами и одним кольцом, но последнее до недавнего времени ни разу не изучали. Последнее на сегодня исследование демонстрирует, что для воздействия имеющихся световых флуктуаций на кольцевые частицы нужно определенное влияние эксцентриситета. Круглое и пустое кольцо предотвращает развитие такого резонанса. Группа астрономов установила отдельный вид устойчивой периодической орбиты в той области, что и кольцо Хаумеи, то есть повторяющейся во времени.Ученые считают, что прежде карликовая планета напоминала Плутон, но это было возможно на заре Солнечной системы. Потом она могла столкнуться с каким-то огромным объектом и потеряла большую часть льда на поверхности, начав вращаться быстрее, чем иные ее «сородичи».