Букмекеры ставят Сергея Лазарева на 2 место в «Евровидении» после первых репетиций
Первые репетиции участников «Евровидения-2019» начались в Тель-Авиве еще 4 мая, и уже к 9 числу все они несколько раз успели отрепетировать свои номера. На основании этой информации букмекеры ставят Сергея Лазарева и его песню «Scream» на второе место.
Главным фаворитом на победу считается уроженец Нидерландов Динкан Лоуренс. Вероятность его успеха букмекеры оценивают в 25%, он имеет самый низкий коэффициент для ставок. Певец выступит на «Евровидении-2019» с песней «Arcade». Номер голландца включает в себя игру на пианино на возвышенности без какого-либо сопровождения и хореографии.
Второе место букмекеры отдают представителю России – Сергею Лазареву и его песне «Scream». Шансы на победу в конкурсе у представителя РФ в два раза меньше – 12%. Российский исполнитель будет выступать с необычным номером, где используются 8 зеркал. Подобное решение поразило всех людей, сумевших побывать на репетиции артиста. Схожее впечатление от выступления имеют поклонники певца, ведь он выкладывал отрывки своего номера на странице в Instagram.
Третье место букмекеры присудили итальянцу Махмуду. Вероятность его победы оценивают в 8%. В первую пятерку также попали такие конкурсанты «Евровидения-2019»: Чингиз (Азербайджан) – 8% и Джон Лундвик (Швеция) – 7%.
Главным фаворитом на победу считается уроженец Нидерландов Динкан Лоуренс. Вероятность его успеха букмекеры оценивают в 25%, он имеет самый низкий коэффициент для ставок. Певец выступит на «Евровидении-2019» с песней «Arcade». Номер голландца включает в себя игру на пианино на возвышенности без какого-либо сопровождения и хореографии.
Второе место букмекеры отдают представителю России – Сергею Лазареву и его песне «Scream». Шансы на победу в конкурсе у представителя РФ в два раза меньше – 12%. Российский исполнитель будет выступать с необычным номером, где используются 8 зеркал. Подобное решение поразило всех людей, сумевших побывать на репетиции артиста. Схожее впечатление от выступления имеют поклонники певца, ведь он выкладывал отрывки своего номера на странице в Instagram.
Третье место букмекеры присудили итальянцу Махмуду. Вероятность его победы оценивают в 8%. В первую пятерку также попали такие конкурсанты «Евровидения-2019»: Чингиз (Азербайджан) – 8% и Джон Лундвик (Швеция) – 7%.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:30