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В Google сообщили, когда голосовой ассистент станет по-настоящему популярным

Google Assistant станет по-настоящему востребованным, когда сможет подобно человеку понимать людей. С таким прогнозом по поводу разработки выступили сотрудники компании.
В Google сообщили, когда голосовой ассистент станет по-настоящему популярным

В Google заявили, что очеловечивание голосового помощника сделает его популярным и актуальным. Веб-ассистент обретет настоящую популярность в мире, лишь научившись понимать людей так, как это делают они сами, а также осознавать разные моменты, которые имеют важное значение для потребителей.

Google Assistant в скором времени сможет более адекватно понимать пользователей техники, в которую внедрен, благодаря персональным связям. Например, после необходимой команды для помощника он обязан определить сопутствующие вопросы.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:37

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