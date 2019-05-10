В Google сообщили, когда голосовой ассистент станет по-настоящему популярным





В Google заявили, что очеловечивание голосового помощника сделает его популярным и актуальным. Веб-ассистент обретет настоящую популярность в мире, лишь научившись понимать людей так, как это делают они сами, а также осознавать разные моменты, которые имеют важное значение для потребителей.Google Assistant в скором времени сможет более адекватно понимать пользователей техники, в которую внедрен, благодаря персональным связям. Например, после необходимой команды для помощника он обязан определить сопутствующие вопросы.