В Google сообщили, когда голосовой ассистент станет по-настоящему популярным
Google Assistant станет по-настоящему востребованным, когда сможет подобно человеку понимать людей. С таким прогнозом по поводу разработки выступили сотрудники компании.
В Google заявили, что очеловечивание голосового помощника сделает его популярным и актуальным. Веб-ассистент обретет настоящую популярность в мире, лишь научившись понимать людей так, как это делают они сами, а также осознавать разные моменты, которые имеют важное значение для потребителей.
Google Assistant в скором времени сможет более адекватно понимать пользователей техники, в которую внедрен, благодаря персональным связям. Например, после необходимой команды для помощника он обязан определить сопутствующие вопросы.
В Google заявили, что очеловечивание голосового помощника сделает его популярным и актуальным. Веб-ассистент обретет настоящую популярность в мире, лишь научившись понимать людей так, как это делают они сами, а также осознавать разные моменты, которые имеют важное значение для потребителей.
Google Assistant в скором времени сможет более адекватно понимать пользователей техники, в которую внедрен, благодаря персональным связям. Например, после необходимой команды для помощника он обязан определить сопутствующие вопросы.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:37