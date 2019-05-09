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Игорь Петренко и дети Екатерины Климовой приняли участие в акции “Бессмертный полк”

Российский актер Игорь Петренко принял участие в акции “Бессмертный полк” вместе с детьми Екатерины Климовой. В Москве к шествию присоединились многие известные люди, а во главе шел президент России Владимир Путин.
Игорь Петренко и дети Екатерины Климовой приняли участие в акции “Бессмертный полк”

Акция “Бессмертный полк” проводится по всей России, но только в Москве в ней приняли участие около миллиона человек. Вместе с Владимиром Путиным во главе шел актер Василий Лановой, а также в шествии были замечены Татьяна Васильева, Даниил Спиваковский и Оксана Федорова. Одним из участников также стал актер Игорь Петренко, который пришел вместе с сыновьями Матвеем и Корнеем, родившимися в браке с Екатериной Климовой. Семейство дружно рассказывало о родственниках, отметив, что уважают людей, воевавших за страну. Один из прадедов Петренко скончался в возрасте 18 лет, будучи разведчиком.
Игорь Петренко и дети Екатерины Климовой приняли участие в акции “Бессмертный полк”

Актриса Татьяна Васильева рассказала об отце, который посылал родным письма с фронта, а после победы быстро скончался из-за болезни. Лариса Лужина показала плюшевого медведя ее отца, а также в эфире телеканала “Россия” была показана гармошка Лидии Руслановой, под которую она пела на развалинах Рейхстага.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:29

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