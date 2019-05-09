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Обновленный хэтчбек Hyundai i30 получит уникальную переднюю часть

Обновленный хэтчбек Hyundai i30 был замечен во время тестирования на улицах Кореи. Автомобиль получит новую переднюю часть, изменения коснутся радиаторной решетки, головной оптики и бампера.
Обновленный хэтчбек Hyundai i30 получит уникальную переднюю часть

Текущее поколение хэтчбека Hyundai i30 не пользуется большой популярностью у себя на родине, хотя на рынке ЕС автомобиль имеет неплохие результаты продаж, в 2018 году было продано 80 тысяч единиц. При этом европейским покупателям корейский бренд предлагает модель не только в кузове хэтчбека: доступны варианты лифтбека и универсала.
Возможно, именно поэтому автопроизводитель решился произвести очередной рестайлинг Hyundai i30, вышедший всего 2 года назад. Фотошпионы застали данную модель на улицах Кореи, там машина проходит дорожные испытания. Корпус новинки закрыт плотной маскировкой, но некоторые детали разглядеть все-таки удалось. Основные изменения в хэтчбеке произойдут с его передней частью.

Автомобиль Hyundai i30 получит обновленную радиаторную решетку и новую головную оптику, имеющую светодиодные полосы, использующиеся в качестве ходовых огней. Эксперты заметили и изменения в карме модели, но окончательные выводы сложно сделать из-за маскировки. На основании опубликованных снимков можно предположить, что салон хэтчбека также не останется прежним и претерпит обновление.

Продажи обновленного Hyundai i30 в РФ в ближайшее время ждать не стоит, так как бренд совсем недавно привез в Россию его текущее поколение.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:50

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