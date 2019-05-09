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Курс валют на 09.05.2019

Белоусов призвал не остерегаться вероятного ослабления рубля из-за новых пошлин США на товары КНР

Курс рубля может ослабнуть в случае введения Штатами очередных налогов на китайские товары, но российская экономика готова к этому. Такое заявление сделал советник главы РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Белоусов призвал не остерегаться вероятного ослабления рубля из-за новых пошлин США на товары КНР

Чиновник не видит существенных проблем в незначительном ослаблении национальной валюты, так как это якобы объективно улучшает конкурентоспобность экономики России. Белоусов заявил, что непредсказуемым переменам курса рубля противостоят отечественные ЦБ и Минфин, и они смогут справиться с данной задачей.

До этого американский президент Дональд Трамп сообщил о намерении увеличить до 25% с 10% пошлины на определенные товары из КНР, не исключив распространения такой меры на всю продукцию из этого азиатского государства. После этого СМИ высказали опасения, что Пекин отменит новые торговые переговоры в США, но китайская сторона заявила о предстоящем посещении вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ Северной Америки для продолжения обсуждений.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:06

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