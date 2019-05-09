Актриса Татьяна Васильева расплатилась квартирой за право видеться с внуками

Между Татьяной Васильевой и ее экс-невесткой Анастасией Бегуновой на протяжении трех лет не прекращались судебные тяжбы, в результате чего артистка пыталась добиться встреч с внуками. Как известно, Бегунова увезла сыновей в Германию и не привозила их, несмотря на решение суда. Стало известно, что до развода бывшая жена сына артистки жила в габаритной квартире в центре Москвы, но лишилась этого права. Лишь накануне артистка решила удовлетворить желание Бегуновой и приобрела ей жилплощадь, благодаря чему надеется снова увидеть детей. Однокомнатная квартира оформлена на внуков, благодаря чему они смогли приезжать каждые каникулы в Москву. В планах Васильевой покупка еще одной однокомнатной квартиры в столице.Актриса отметила, что ее внукам также требуются репетиторы, чтобы поступить в гимназию. На данный момент они хорошо говорят на русском, английском и немецком, а вскоре примутся за изучение французского или испанского.