АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nike будет использовать дополненную реальность для измерения размера ноги
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Актриса Татьяна Васильева расплатилась квартирой за право видеться с внуками

Актриса Татьяна Васильева заплатила квартирой за право периодически видеться с внуками. После двухлетней разлуки знаменитость смогла повидаться с детьми своего сына Филиппа Васильева.
Актриса Татьяна Васильева расплатилась квартирой за право видеться с внуками

Между Татьяной Васильевой и ее экс-невесткой Анастасией Бегуновой на протяжении трех лет не прекращались судебные тяжбы, в результате чего артистка пыталась добиться встреч с внуками. Как известно, Бегунова увезла сыновей в Германию и не привозила их, несмотря на решение суда. Стало известно, что до развода бывшая жена сына артистки жила в габаритной квартире в центре Москвы, но лишилась этого права. Лишь накануне артистка решила удовлетворить желание Бегуновой и приобрела ей жилплощадь, благодаря чему надеется снова увидеть детей. Однокомнатная квартира оформлена на внуков, благодаря чему они смогли приезжать каждые каникулы в Москву. В планах Васильевой покупка еще одной однокомнатной квартиры в столице.

Актриса отметила, что ее внукам также требуются репетиторы, чтобы поступить в гимназию. На данный момент они хорошо говорят на русском, английском и немецком, а вскоре примутся за изучение французского или испанского.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инсайдер заявил о выходе смартфонов с
Игорь Петренко и дети Екатерины
Урологи: Пиво провоцирует мужское
Дети Филиппа Киркорова в военной форме
Белоусов призвал не остерегаться
Актриса Татьяна Васильева расплатилась
Обновленный хэтчбек Hyundai i30 получит
Ольга Бузова заинтересовалась
Диетологи назвали простой способ
Певица Сати Казанова скорбит из-за
Дэвида Бэкхема лишили водительских прав
Шоу «вДудь» стало терять рейтинги из-за
Стивен Сигал оценил Парад Победы в
Xiaomi Mi 9 SE получил функцию Moon
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей
На МКС начнут испытания биореактора на
Озвучены дата и место прощания с
«Мы эту победу вовек не забудем»: сын
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Nike будет использовать дополненную
Экс-участница «Дома-2» Оля Сударкина
Суд запретил бывшему менеджеру Бритни
Эксперт рассказала о вреде алкоголя для
«Это я не очень»: Леонид Агутин ответил
Дом британского драматурга Гарольда
Honda сократит треть моделей и начнет
Звезда «Дома-2» Марина Мексика
Разведенные Татьяна Арнтгольц и Иван
В Сети опубликованы новые рендеры
Просмотреть все новости