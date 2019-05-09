Дэвида Бэкхема лишили водительских прав за разговоры по телефону





В ноябре Бэкхема заметили беседующим по телефону за рулем машины во время езды по Лондону. В беседе с полицейскими он признался в содеянном. Ранее состоялось заседание суда, вердиктом которого стало лишить известного спортсмена водительских прав сроком на полгода. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и других топ-клубов Европы признал свою вину.В настоящее время Дэвид Бэкхем занят организацией американского клуба под названием «Интер Майами». Он основатель и владелец ФК. Вскоре у команд появится свое футбольное поле в пределах парка курортного города, также там разместятся площадки для игр обычных любителей футбола.