АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nike будет использовать дополненную реальность для измерения размера ноги
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Дэвида Бэкхема лишили водительских прав за разговоры по телефону

Экс-хавбек сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем наказан за разговоры по телефону во время управления автомобилем. У него на шесть месяцев отобрали права.
Дэвида Бэкхема лишили водительских прав за разговоры по телефону

В ноябре Бэкхема заметили беседующим по телефону за рулем машины во время езды по Лондону. В беседе с полицейскими он признался в содеянном. Ранее состоялось заседание суда, вердиктом которого стало лишить известного спортсмена водительских прав сроком на полгода. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и других топ-клубов Европы признал свою вину.

В настоящее время Дэвид Бэкхем занят организацией американского клуба под названием «Интер Майами». Он основатель и владелец ФК. Вскоре у команд появится свое футбольное поле в пределах парка курортного города, также там разместятся площадки для игр обычных любителей футбола.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инсайдер заявил о выходе смартфонов с
Игорь Петренко и дети Екатерины
Урологи: Пиво провоцирует мужское
Дети Филиппа Киркорова в военной форме
Белоусов призвал не остерегаться
Актриса Татьяна Васильева расплатилась
Обновленный хэтчбек Hyundai i30 получит
Ольга Бузова заинтересовалась
Диетологи назвали простой способ
Певица Сати Казанова скорбит из-за
Дэвида Бэкхема лишили водительских прав
Шоу «вДудь» стало терять рейтинги из-за
Стивен Сигал оценил Парад Победы в
Xiaomi Mi 9 SE получил функцию Moon
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей
На МКС начнут испытания биореактора на
Озвучены дата и место прощания с
«Мы эту победу вовек не забудем»: сын
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Nike будет использовать дополненную
Экс-участница «Дома-2» Оля Сударкина
Суд запретил бывшему менеджеру Бритни
Эксперт рассказала о вреде алкоголя для
«Это я не очень»: Леонид Агутин ответил
Дом британского драматурга Гарольда
Honda сократит треть моделей и начнет
Звезда «Дома-2» Марина Мексика
Разведенные Татьяна Арнтгольц и Иван
В Сети опубликованы новые рендеры
Просмотреть все новости