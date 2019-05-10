Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения





По мнению диетологов, первый шаг для человека, желающего похудеть – это выкинуть старые продукты и провести закупку новых, полезных. Основа любого рациона – это белки, поэтому в холодильнике всегда должна быть рыба и красное мясо, последнее нужно употреблять не чаще двух раз в неделю. Птицу можно есть ежедневно, она быстро усваивается организмом и крайне полезна.Еще одна важная часть базового набора для похудения – это молочные продукты: куриные или перепелиные яйца, молоко, сметана и творог, не содержащие в себе консерванты и сахар. Все они должны быть минимальной жирности, единственное исключение – сливочное масло, у него все ровно наоборот.Следующая основа рациона для похудения – это крупы. Их употребление нужно увеличить до разумных максимумов, диетологи рекомендуют гречку, овес, пшено, перловку и полбу. Тоже самое касается бобовых культур. Диетологи не рекомендуют забывать о грибах, но их необходимо качественно обрабатывать перед употреблением.Последняя составляющая базового набора для похудения – это фрукты и овощи. Они должны полностью заменить собой сладости. Дневная порция разных фруктов и овощей для человека – 400-500 граммов.