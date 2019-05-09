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Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Работники Академии питания и диетологии США назвали простой способ, помогающий человеку сбросить лишний вес к лету. Специалисты рекомендуют людям покупать сладкие жвачки, их регулярное употребление положительно скажется на похудении.
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

По мнению диетологов, проблемы с лишним весом чаще всего появляются у людей, постоянно употребляющих продукты, имеющие много калорий и быстрые углеводы: торты, мороженое, пирожные, печенья. Если такой человек заменит их фруктами и овощами – он уже в течение месяца заметит существенное похудение. При этом не каждый способен противостоять желанию съесть что-то вкусное и сладкое, поэтому диетологи предлагают достаточно простой вариант – жвачку.

Ее нельзя назвать полезной и безопасной, но лучше жевать ее, чем постоянно есть разные сладости. Нахождение во рту жвачки снизит голод человека и приведет к снижению желания устроить себе «небольшой» перекус. Это произойдет из-за того, что на языке всегда будет что-то сладкое и приятное на вкус, а челюсти при этом получат «стабильную работу», что также положительно скажется на ощущении желания поесть.
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Американские диетологи отмечают: согласно статистическим данным, люди, пожевавшие жвачку, в среднем съедали на 40 калорий меньше в следующий прием пищи. Специалисты посоветовали людям, желающим все-таки перекусить, останавливать свой выбор на полезных продуктах: овощах и фруктах, орехах, сыре или йогуртах.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:34

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