Ученые из США опровергли мифы о сне





Научные сотрудники Медицинской школы Нью-Йоркского университета заявили об огромной опасности таких мифов. Например, сон длиной в пять часов не приведет ни к чему хорошему, а спровоцирует появление хронических недомоганий. Систематическая нехватка сна приводит к депрессивным расстройствам, болезням сердца, усталости, а в отдельных моментах это может обернуться инфарктом или инсультом.Другой миф касается храпа. Прежде в нем не видели ничего плохого, но американские ученые сообщили об обратом. Такое состояние можно назвать немалой проблемой для окружающих и лучше всего отправиться на прием к врачу, в противном случае храп способен спровоцировать остановку сердца.Важно помнить и о вреде употребления спиртных напитков перед сном. Люди, привыкшие засыпать с помощью данной методики, должны пересмотреть свои привычки. Алкоголь мешает погружаться в глубокий сон, и организм не сумеет отдохнуть в полной мере.