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Ученые из США опровергли мифы о сне

Существует множество распространенных мифов о сне, способных навредить человеку. Ученые из США попытались развенчать их.
Ученые из США опровергли мифы о сне

Научные сотрудники Медицинской школы Нью-Йоркского университета заявили об огромной опасности таких мифов. Например, сон длиной в пять часов не приведет ни к чему хорошему, а спровоцирует появление хронических недомоганий. Систематическая нехватка сна приводит к депрессивным расстройствам, болезням сердца, усталости, а в отдельных моментах это может обернуться инфарктом или инсультом.

Другой миф касается храпа. Прежде в нем не видели ничего плохого, но американские ученые сообщили об обратом. Такое состояние можно назвать немалой проблемой для окружающих и лучше всего отправиться на прием к врачу, в противном случае храп способен спровоцировать остановку сердца.

Важно помнить и о вреде употребления спиртных напитков перед сном. Люди, привыкшие засыпать с помощью данной методики, должны пересмотреть свои привычки. Алкоголь мешает погружаться в глубокий сон, и организм не сумеет отдохнуть в полной мере.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:15

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