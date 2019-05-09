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Никита Ефремов закрутил роман с ведущей шоу “Орел и решка” Марией Иваковой

Актер Никита Ефремов, известный романами со многими знаменитыми артистками, завязал отношения с Марией Иваковой, ведущей шоу “Орел и решка”. Замеченная в Москве пара не скрывала своих чувств во время посещения футбольного матча.
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей шоу “Орел и решка” Марией Иваковой

Сын известного актера Михаила Ефремова повторяет судьбу известного отца на любовном поприще, покоряя сердца многих девушек. Среди знаменитостей его парой в свое время была Анна Михайловская, также устоять не смогла Нина Гусева, а с Яной Гладких артист был три года в браке. Вскоре после развода Никита Ефремов успел закрутить еще несколько громких романов, а его очередной возлюбленной стала 32-летняя коллега по цеху Мария Ивакова. Отношения пары продолжаются уже в течение нескольких месяцев, но лишь недавно они решили не скрывать своих чувств.

Как отмечает издание “СтарХит”, пришедшие на турнир зрители сразу заметили влюбленную пару, которая все время демонстрировала свой статус. Мария Ивакова состояла в браке с предпринимателем Эрнестом Рудяком, но супруги расстались из-за работы, сохранив дружеские отношения.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:45

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