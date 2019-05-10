Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных китайских авто на рынке России





На пятое место ТОП-5 самых доступных китайских авто эксперты поставили седан Geely Emgrand. Наиболее дешевая комплектация этой модели обойдется российскому покупателю в 736 тысяч рублей. На четвертой строчке расположился кроссовер Brilliance V5. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Его цена на рынке России – 727 тысяч рублей.Первую тройку ТОП-5 самых доступных китайских автомобилей открывает седан Lifan Solano. Его базовая комплектация обойдется автолюбителю в 710 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит двигатель, генерирующий 100 лошадиных сил, и вариатор. На втором месте ТОП-5 расположилась другая модель этого китайского бренда – кроссовер Lifan X50. Автомобиль имеет 1,5-литровый двигатель, способный генерировать 105 «лошадок». Базовая комплектация оснащена механической КПП и передним приводом, а ее цена составляет 689 тысяч рублей.Самым доступным китайским авто в России эксперты назвали кроссовер Chery Tiggo 2. Базовая комплектация второго поколения данной модели обойдется отечественному автолюбителю в 673 тысячи рублей. Ходовые характеристики этого кроссовера полностью повторяют Lifan X50.