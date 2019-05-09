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Компания Eewrite представила первый планшет с двумя экранами

Компания Eewrite представила первый планшет, оснащенный двумя экранами. Устройство получило название Epad X, а у разработчиков есть только прототип, на производство серийной версии планируется собрать деньги на краудфандинговых площадках.
Компания Eewrite представила первый планшет с двумя экранами

Смартфоны с двумя экранами никогда не пользовались большой популярностью, но они часто выходили на рынок, чего нельзя сказать о подобных планшетах. Такие устройства с несколькими дисплеями не создавал еще никто, и компания Eewrite стала первопроходцем в данном направлении. Она недавно представила свой прототип планшета с двумя экранами.

Первый дисплей Epad X имеет диагональ 9,7 дюйма и является цветным, его разрешение – 2408x1536 пикселей. Второй будет черно-белым, его характеристики – 1200x825 точек. Для переключения между ними используется специальная кнопка, расположенная снизу по центру. Одновременная работа двух экранов не предусмотрена, но при этом устройство достаточно быстро реагирует на команды и меняет рабочий дисплей.

Планшет Epad X получит 6-ядерный процессор MediaTek MT8176, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Устройство будет поддерживать технологии microSD, USB-C, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Аккумулятор получит емкость 5000 мАч, а также в комплект планшета положат стилус Wacom. Цена и дата выхода новинки - не известны. Компания Eewrite будет собирать деньги на серийное производство с помощью краудфандинга.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:00

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