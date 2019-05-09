Дом британского драматурга Гарольда Пинтера продадут за 22 миллиона долларов





Ганновер-Террас был возведен согласно проекту Джона Нэша. Этот прославленный архитектор спроектировал и такие известные достопримечательности туманного Альбиона: Сент-Джеймс-Парк, Мраморная арка в Гайд-парке и театр Хэймаркет. Под руководством Нэша проходила реконструкция Букингемского дворца, являющегося резиденцией монархов.В таунхаусе нобелевский лауреат проживал в период с 1960-го по 1970 год. В гостях у Пинтера побывали в свое время английский актер Майкл Кейн, знаменитые участники The Beatles и другие звезды.Продажей особняка с 6 спальнями, гостиной, столовой, просторным холлом, спортзалом, комнатами для прислуги, занимаются сотрудники риелторского предприятия Beauchamp Estates. Объект недавно отремонтировали и обставили современной мебелью. К дому прилегает участок с построенным дополнительным коттеджем, где есть кабинет, кухня, столовая и терраса. Имя человека, которому сейчас принадлежит особняк, представители агентства не разглашают.