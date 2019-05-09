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Дом британского драматурга Гарольда Пинтера продадут за 22 миллиона долларов

В Лондоне дом, владельцем которого некогда был известный британский драматург и лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер, планируют продать за 16,95 миллиона фунтов (22,1 миллиона долларов). Особняк представляет из себя часть исторического здания XIX века, информирует издание Mansion Global.

Дом британского драматурга Гарольда Пинтера продадут за 22 миллиона долларов

Ганновер-Террас был возведен согласно проекту Джона Нэша. Этот прославленный архитектор спроектировал и такие известные достопримечательности туманного Альбиона: Сент-Джеймс-Парк, Мраморная арка в Гайд-парке и театр Хэймаркет. Под руководством Нэша проходила реконструкция Букингемского дворца, являющегося резиденцией монархов.

В таунхаусе нобелевский лауреат проживал в период с 1960-го по 1970 год. В гостях у Пинтера побывали в свое время английский актер Майкл Кейн, знаменитые участники The Beatles и другие звезды.

Продажей особняка с 6 спальнями, гостиной, столовой, просторным холлом, спортзалом, комнатами для прислуги, занимаются сотрудники риелторского предприятия Beauchamp Estates. Объект недавно отремонтировали и обставили современной мебелью. К дому прилегает участок с построенным дополнительным коттеджем, где есть кабинет, кухня, столовая и терраса. Имя человека, которому сейчас принадлежит особняк, представители агентства не разглашают.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:10

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