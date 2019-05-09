Настю Ивлееву «дико бесит», когда ее сравнивают с Ольгой Бузовой
Прославленного блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву «дико бесит», когда ее сравнивают с новоявленной российской исполнительницей Ольгой Бузовой. По словам звезды, у нее с певицей абсолютно разный контент.
Не секрет, что имя Ивлеевой и Бузовой в последнее время довольно часто оказывается в центре самых громких новостей. К примеру, недавно Настя заявила, что у Ольги все подписчики «липовые», а вот ее аудитория - настоящая, и доказательством этому является количество лайков и просмотров ее публикаций.
Считанные часы назад Настя Ивлеева представила миру свежий выпуск своего YouTube-шоу под названием «Agent show», в котором в очередной раз оскорбила ведущую скандальной телестройки «Дом-2».
В этот раз к себе в гости знаменитость пригласила известного музыканта и ведущего Юрия Музыченко, с которым решила обсудить весьма неожиданный вопрос.
Нужно сказать, что Анастасия решила первой ответить на этот вопрос и заявила, что ее «дико бесит», когда ее сравнивают с Ольгой Бузовой.
К слову, в этот раз мало кто поддержал Настю с ее высказываниями в адрес Ольги. По мнению фолловеров, Ивлееву испортил шоу-бизнес.
Не секрет, что имя Ивлеевой и Бузовой в последнее время довольно часто оказывается в центре самых громких новостей. К примеру, недавно Настя заявила, что у Ольги все подписчики «липовые», а вот ее аудитория - настоящая, и доказательством этому является количество лайков и просмотров ее публикаций.
Считанные часы назад Настя Ивлеева представила миру свежий выпуск своего YouTube-шоу под названием «Agent show», в котором в очередной раз оскорбила ведущую скандальной телестройки «Дом-2».
В этот раз к себе в гости знаменитость пригласила известного музыканта и ведущего Юрия Музыченко, с которым решила обсудить весьма неожиданный вопрос.
«Сравнение с какими известными людьми вас раздражает?!» - озвучила Ивлеева вопрос Музыченко.
Нужно сказать, что Анастасия решила первой ответить на этот вопрос и заявила, что ее «дико бесит», когда ее сравнивают с Ольгой Бузовой.
«Все очень просто. Меня дико бесит, когда меня сравнивают с Бузовой! Но, объясню. Как мне кажется, у нас с ней абсолютно разный контент. Просто сравнивают на уровне того, что она в какой-то момент взлетела, и у меня какой-то подъем происходит, и мы вот такие две юные девчонки, которые набрали подписчиков. Но! У нас абсолютно разный контент!» - подчеркнула Ивлеева.
К слову, в этот раз мало кто поддержал Настю с ее высказываниями в адрес Ольги. По мнению фолловеров, Ивлееву испортил шоу-бизнес.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:34