Настю Ивлееву «дико бесит», когда ее сравнивают с Ольгой Бузовой

«Сравнение с какими известными людьми вас раздражает?!» - озвучила Ивлеева вопрос Музыченко.

«Все очень просто. Меня дико бесит, когда меня сравнивают с Бузовой! Но, объясню. Как мне кажется, у нас с ней абсолютно разный контент. Просто сравнивают на уровне того, что она в какой-то момент взлетела, и у меня какой-то подъем происходит, и мы вот такие две юные девчонки, которые набрали подписчиков. Но! У нас абсолютно разный контент!» - подчеркнула Ивлеева.



