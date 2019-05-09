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В подмосковной «Пятерочке» работник магазина избил покупателя

В подмосковной «Пятерочке» один из сотрудников магазина напал на покупателя и избил его. Причиной послужило подозрение в краже, после небольшой словесной перепалки между мужчинами началась драка, полиция проводит проверку по факту происшествия.
В подмосковной «Пятерочке» работник магазина избил покупателя

Изначально видео с нападением сотрудника подмосковной «Пятерочки» на одного из покупателей появилось в Сети. Запись неполная и начинается в тот момент, когда клиент уже лежит на полу и закрывает свою голову руками, тогда как работник магазина продолжает избивать беззащитного мужчину. В ситуацию пытались вмешаться другие покупатели и сотрудники торговой сети, но нападавший уже потерял контроль над собой. В какой-то момент посетителю удалось убежать из кассовой зоны, где происходило его избиение, но разъяренный работник «Пятерочки» последовал за ним и продолжал его избивать до самого выхода из здания.

По факту данного нападения полиция Подмосковья уже начала проверку, в результате которой будет вынесено процессуальное решение. В настоящий момент известно, что видео снято в магазине «Пятерочка», расположенном в Домодедово. Пострадавшего покупателя сотрудники заподозрили в краже, его остановили в кассовой зоне и обсуждение ситуации переросло в словесный конфликт. После него началась драка, кто первый ее спровоцировал – не известно. Представители торговой сети еще не никак не прокомментировали эту ситуацию.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:29

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