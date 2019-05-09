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Диетологи рассказали, кому противопоказаны бананы

Диетологи рассказали, кому противопоказаны бананы из-за риска ухудшения здоровья. Помимо множества полезных свойств, этот экзотический плод нельзя употреблять при ожирении и сахарном диабете.
Диетологи рассказали, кому противопоказаны бананы

Помимо прекрасных вкусовых качеств банан помогает поддерживать баланс витаминов и минералов. Благодаря высокому содержанию углеводов он подпитывает организм энергией, а для пополнения суточного баланса калия достаточно съесть всего три банана. Данный микроэлемент борется с повышенным артериальным давлением и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Диетологи назначают бананы при весеннем авитаминозе и осенней депрессии, но есть случаи, когда употреблять его не желательно.

Эксперты отмечают, что употребление бананов негативно влияет на свертываемость крови, а также их не следует есть больным сахаром и ожирением. Данные плоды противопоказаны при ишемии, подозрении на инфаркт и тромбофлебите. Стоит учитывать, что банан часто становится причиной вздутия живота, поэтому не рекомендуется включать его в рацион детей до трех лет.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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