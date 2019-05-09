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Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон призналась, что поправилась на семь килограммов

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон (Блюменкранц) призналась, что набрала лишние 7 килограммов. По словам телезнаменитости, в Монако она приехала с весом в 49 килограммов.

Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон призналась, что поправилась на семь килограммов

Считанные часы назад Тата опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых подняла вопрос своего лишнего веса. Оказывается, что сейчас Абрамсон весит 56 килограммов, чего девушка очень стесняется.

«Я поправилась на 7 килограмм. Мне надо срочно худеть! Не люблю быть толстой!» - заявила экс-участница «Дома-2» в коротком видеоролике.


Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон призналась, что поправилась на семь килограммов

Нужно сказать, что изменения во внешности длинноволосой красавицы заметили и ее преданные поклонники, которые указали на то, что у Таты исчезли ее выразительные скулы и появились щеки.

Стоит отметить, что Абрамсон после родов и развода начала куда внимательней следить за своим внешним видом. Тата избавилась от более 15 килограмм, чем не единожды хвасталась в личном микроблоге. Сейчас, по словам блондинки, она каждый день встает на весы, поэтому, когда на днях увидела отметку в 56 килограмм, сразу же поняла, что нужно срочно садиться на строгую диету.

Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон призналась, что поправилась на семь килограммов

«Буду стараться худеть», - призналась звезда «Дома-2» поклонникам.

К слову, подписчики Таты убеждены, что на вес молодой мамочки повлиял стресс, с которым ей пришлось столкнуться, переехав в Монако. Напомним, что недавно Абрамсон узнала о том, что у ее нового иностранного избранника есть жена и ребенок.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:02

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