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Разведенные Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе посетили родительское собрание дочери

Отечественная актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим супругом ради дочери. Вместе с Иваном Жидковым артистка пришла на собрание родителей в школу.
Разведенные Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе посетили родительское собрание дочери

Дочь Мария Жидкова уже заканчивает третий класс и накануне ее звездные родители объединились, чтобы прийти на родительское собрание. Иван Жидков обнародовал в режиме Stories на личной странице в сети Instagram видео, снятое перед началом школьного мероприятия. При этом Татьяна Арнтгольц восприняла это отрицательно, поскольку старается реже пользоваться социальными сетями. Ее экс-супруг, наоборот, часто взаимодействует с фанатами и раскрывает подробности личной жизни. В частности, артист публикует фотографии с дочерью, когда Татьяна Арнтгольц принципиально этого не делает.

Поклонники звездной пары выразили радость по поводу воссоединения семьи ради воспитания ребенка. Известно, что родители Марии Жидковой поддерживают дружеские отношения. Иван Жидков не так давно расстался с матерью своего сына Лилией Соловьевой, а Татьяна Арнтгольц завела роман с Марком Богатыревым.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:52

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