Уставшая Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Небольшое видео Саша Савельева разместила на странице в Instagram. Артистка записала свое «кружение-движение» в студии, где она находилась в рабочем образе – без укладки и макияжа. Певица не объяснила, что происходит, а на протяжении всего видео просто молчала.Поклонники Саши Савельевой обеспокоились внешним видом звезды. Они поинтересовались, все ли хорошо у нее со здоровьем. При этом большая часть подписчиков уверены, что артистка просто устала, и в этом нет ничего удивительного. Такие поклонники знаменитости напомнили остальным, что певица совсем недавно стала мамой и не пользуется услугами нянь, поэтому она может часто не высыпаться. Подписчики пожелали исполнительнице и ее семье крепкого здоровья и удачи.Напомним, Саша Савельева чуть больше месяца назад впервые стала матерью и родила своему мужу Кириллу Сафонову сына. Несмотря на это, артистка уже вернулась к активной деятельности, но ей удается совмещать работу с заботой о ребенке. Певица рассказала, что она и ее супруг распределили свои обязанности таким образом, что за сыном всегда присматривает кто-то из них, а в крайних случаях они обращаются за помощью к родителям.