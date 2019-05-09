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Анна Хилькевич показала фанатам, как отдыхает с мужем и детьми в Дубае

Анна Хилькевич активно проводит майские каникулы с семьей в Дубае. Звезда сериала «Универ» решила показать фанатам, как она отдыхает с мужем и детьми в этом жарком экзотическом месте.

Анна Хилькевич показала фанатам, как отдыхает с мужем и детьми в Дубае

Российская актриса похвасталась поклонникам в личном микроблоге Instagram роликом, где можно увидеть трехлетнюю малышку Арианну, наслаждающуюся мороженым, и ее родителя, который щекочет дочь, прячась за шезлонгом.

Хилькевич демонстрирует снимки подросших девочек с отдыха и признается, что с малышами ей с супругом Артуром Волковым не удается расслабиться. Когда у звезды был один ребенок, то она успевала совмещать его воспитание и карьеру, но с появлением второй дочери Марии артистке пришлось столкнуться с трудностями.

Сейчас знаменитость пользуется услугами няни, но она старается уделять детям как можно больше внимания. Так, Хилькевич отметила, что на этом отдыхе у нее с мужем практически нет времени: «в книжке прочитано 4 страницы, фоток тоже немного, я уже не говорю о том, чтобы писать посты».

Возлюбленные могут быть свободны лишь в тот момент, когда девочки уснут. Няня активно им помогает, но это все равно не меняет положение дел, признается звезда сериалов.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:48

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