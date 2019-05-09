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Виктория Дайнеко считает, что ум в девушке - не главное

Певица Виктория Дайнеко не считает, что девушке обязательно быть умной. Артистка рассказала о более мощном оружии женского пола на своей странице в сети Instagram.
Виктория Дайнеко считает, что ум в девушке - не главное

Виктория Дайнеко посоветовала своим подписчикам в сети Instagram в любой непонятной ситуации пользоваться секретным оружием, а именно губами “бантиком”. Также певица задалась вопросом: “А кто сказал, что девушка должна быть умной?”. К своему посту артистка прикрепила селфи, для которого позирует с губами “уточкой”. Поклонники в комментариях высказались, что считают Дайнеко достаточно умной, чтобы не публиковать обнаженные кадры, а также назвали ее талантливой певицей и взрослой женщиной. Некоторые попросили артистку не разочаровывать своих фанатов и не уподобляться серой массе.

Виктория Дайнеко часто общается с поклонниками в социальных сетях, а в недавней публикации она попросила не осуждать ее и избавить от советов. Также певица подчеркнула, что хочет быть разной, а именно хорошей матерью и привлекательной женщиной.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:33

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